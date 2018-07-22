Руководство "Ньюкасла" обещает Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия

Руководство "Ньюкасла" обещает своему главному тренеру Рафаэлю Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия.

Так, по сведениям Sun Sport, "сороки" будут готовы предоставить 58-летнему специалисту 110 миллионов евро на усиление состава команда, если он даст согласие на подписание нового трехлетнего контракта.

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