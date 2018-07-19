Руководство ПСЖ готово продать Неймара

Руководство ПСЖ готово продать своего ведущего форварда Неймара, информирует Onda Cero.

По сведениям источника, катарские собственники парижан больше не намерены любыми силами удерживать бразильца на "Парк де Пренс", определив в системообразующие игроки своей команды ее другого нападающего - Килиана Мбаппе. Владельцы клуба посчитали, что именно новоиспеченный чемпион мира должен стать новым лидером чемпионов Франции.

В итоге было принято решение установить на Мбаппе статус игрока, который не продается, а будущее Неймара передать в руки новоиспеченного главного тренера команды Томаса Тухеля. Если немецкий специалист посчитает продажу 26-летнего бразильца целесообразной, руководство ПСЖ не будет препятствовать его уходу. При этом его трансфер обойдется потенциальному покупателю значительно дороже 222-х миллионов евро, которые были на него потрачены прошлым летом французским грандом.

Напомним, Неймар попросил руководство ПСЖ подписать хавбека "Реала". | soccernews.ru