Руководство ПСЖ готово продать Неймара

9 Теги псжнеймаркилиан мбаппетомас тухель

Руководство ПСЖ готово продать НеймараРуководство ПСЖ готово продать своего ведущего форварда Неймара, информирует Onda Cero.

По сведениям источника, катарские собственники парижан больше не намерены любыми силами удерживать бразильца на "Парк де Пренс", определив в системообразующие игроки своей команды ее другого нападающего - Килиана Мбаппе. Владельцы клуба посчитали, что именно новоиспеченный чемпион мира должен стать новым лидером чемпионов Франции.

В итоге было принято решение установить на Мбаппе статус игрока, который не продается, а будущее Неймара передать в руки новоиспеченного главного тренера команды Томаса Тухеля. Если немецкий специалист посчитает продажу 26-летнего бразильца целесообразной, руководство ПСЖ не будет препятствовать его уходу. При этом его трансфер обойдется потенциальному покупателю значительно дороже 222-х миллионов евро, которые были на него потрачены прошлым летом французским грандом.

Напомним, Неймар попросил руководство ПСЖ подписать хавбека "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
ддммнт

Дитё малое, наверное разнылось совсем, ну продаааайте меня, ну прооодайтее, маааамааа! ихе-ихе-ихе.

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К-9

Плакса ебанная а не Неймар

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Адам

Новость фуфло. Мббапе пока не уровень Неймара

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Tager

Да, в зенит! На футболках немного отбить стоимость арены .

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игорь

За 200 лямов можно команду купить и при грамотной политике клуба ещё и денег заработать,а покупать игрушку?Не думаю что кто-то рискнёт.

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Доброжелатель

Коэффициент полезности Неймара небольшой! Мяч постоянно передерживает, точно как Погба....ради понта. Лобановский: «Футбол будущего – это игра в одно касание.»

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Юрий

никто его не купит и за 200 лямов

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Сварщик

Это своего проявлялось на поле 14 минут на ЧМ. Изображая уход в мир иной. Самое место в реале. Там таких много....заменит Рональду.

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Tager

Нах он кому нужен ,кувыркаться на поле . Может в зенит ?

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