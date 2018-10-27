Руководство ПСЖ готово выделить деньги на новый громкий трансфер

Руководство ПСЖ готово выделить солидную сумму на новый громкий трансфер, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, парижане планируют предпринять попытки подписать следующим летом ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "сливочных" 11 матчей. Результативными действиями в них он не отметился. Его трансфер оценивается в сумму не менее чем в 80 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ определил еще одного кандидата на замену Неймару. | soccernews.ru