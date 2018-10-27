Руководство ПСЖ готово выделить деньги на новый громкий трансфер

1 Теги псжреал мадридтони кроос

Руководство ПСЖ готово выделить деньги на новый громкий трансферРуководство ПСЖ готово выделить солидную сумму на новый громкий трансфер, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, парижане планируют предпринять попытки подписать следующим летом ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "сливочных" 11 матчей. Результативными действиями в них он не отметился. Его трансфер оценивается в сумму не менее чем в 80 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ определил еще одного кандидата на замену Неймару. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

chester_field
chester_field

одним привозом отметился в матче с ЦСКА

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов