Руководство ПСЖ не заинтересовано в возвращении Анчелотти

Руководство французского ПСЖ не заинтересовано в возвращении на тренерский мостик своего бывшего наставника Карло Анчелотти, ныне находящегося без клуба.

Как информирует AS, парижане не рассматривают кандидатуру 58-летнего специалиста в качестве возможного преемника своего главного тренера Унаи Эмери. При этом сам итальянец тоже не заинтересован в переезде на "Парк де Пренс", отдавая предпочтение своей работе в английской Премьер-Лиге.

Напомним, ПСЖ может отказаться от услуг Конте из-за Неймара. | soccernews.ru