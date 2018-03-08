Руководство ПСЖ не заинтересовано в возвращении Анчелотти

Теги псжкарло анчелоттиунаи эмери

Руководство ПСЖ не заинтересовано в возвращении АнчелоттиРуководство французского ПСЖ не заинтересовано в возвращении на тренерский мостик своего бывшего наставника Карло Анчелотти, ныне находящегося без клуба.

Как информирует AS, парижане не рассматривают кандидатуру 58-летнего специалиста в качестве возможного преемника своего главного тренера Унаи Эмери. При этом сам итальянец тоже не заинтересован в переезде на "Парк де Пренс", отдавая предпочтение своей работе в английской Премьер-Лиге.

Напомним, ПСЖ может отказаться от услуг Конте из-за Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 28 74
2 Монако 28 60
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Ренн 28 41
6 Монпелье 28 40
7 Нант 28 40
8 Ницца 28 39
9 Бордо 28 36
10 Дижон 28 36
11 Генгам 28 35
12 ФК Кан 28 35
13 Сент-Этьен 28 35
14 Анжер 28 31
15 Страсбур 28 31
16 Амьен 28 29
17 Тулуза 28 29
18 Труа 28 28
19 Лилль 28 27
20 Метц 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов