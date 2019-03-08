Руководство ПСЖ недовольно поведением Рабьо

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике выразило недовольство поведением полузащитника команды Адриена Рабьо. Об этом сообщает RMC Sport.

Футболист после поражения ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "МЮ" отправился в ночной клуб.

Стоит отметить, что игрок даже не участвовал во встрече, так как из-за отказа продлевать контракт Рабьо отстранили от первой команды.

"Я считаю, что подобное отношение к команде, одноклубникам и болельщикам неприемлемо. До 30 июня он все еще член нашей команды", - сказал Энрике.

Из-за поражения французский клуб не смог пройти в 1/4 Лиги чемпионов.

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