Руководство ПСЖ недовольно поведением Рабьо
Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике выразило недовольство поведением полузащитника команды Адриена Рабьо. Об этом сообщает RMC Sport.
Футболист после поражения ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "МЮ" отправился в ночной клуб.
Стоит отметить, что игрок даже не участвовал во встрече, так как из-за отказа продлевать контракт Рабьо отстранили от первой команды.
"Я считаю, что подобное отношение к команде, одноклубникам и болельщикам неприемлемо. До 30 июня он все еще член нашей команды", - сказал Энрике.
Из-за поражения французский клуб не смог пройти в 1/4 Лиги чемпионов.
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