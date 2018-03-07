Руководство ПСЖ обсудило с отцом Неймара будущее его сына

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Руководство ПСЖ обсудило с отцом Неймара будущее его сынаРуководство французского ПСЖ обсудило с отцом своего ведущего форварда Неймара будущее его сына, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, на встрече парижане уведомили, что ближайшим летом они не допустят ухода 26-летнего нападающего. При Неймара да Силву Сантоса заверили в том, что клуб сделает все возможное, чтобы в следующем сезоне ПСЖ стал еще более конкурентоспособным на европейской арене.

Напомним, Тиаго Силва высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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