Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение
Спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с нападающим Килианом Мбаппе и главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, в разговоре обсуждалось поведение игрока, который активно протестовал против своей замены в матче чемпионата Франции с "Монпелье" (5:0). Форвард в свою очередь заявил, что ему не нравится отношение клуба. Он считает, что к нему относятся также, как и к любому другому игроку команды. Также ему не нравятся замены.
Таким образом, несмотря на встречу, отношения между Мбаппе и Тухелем остаются не самыми лучшими. При этом ПСЖ намерен продлить контракт с 20-летним Мбаппе. Его нынешнее соглашение действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
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|2
|Марсель
|22
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|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Лилль
|22
|34
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Нант
|22
|32
|10
|Бордо
|22
|30
|11
|Страсбур
|22
|30
|12
|Анжер
|22
|30
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13