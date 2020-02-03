Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение

Спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с нападающим Килианом Мбаппе и главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, в разговоре обсуждалось поведение игрока, который активно протестовал против своей замены в матче чемпионата Франции с "Монпелье" (5:0). Форвард в свою очередь заявил, что ему не нравится отношение клуба. Он считает, что к нему относятся также, как и к любому другому игроку команды. Также ему не нравятся замены.

Таким образом, несмотря на встречу, отношения между Мбаппе и Тухелем остаются не самыми лучшими. При этом ПСЖ намерен продлить контракт с 20-летним Мбаппе. Его нынешнее соглашение действует до лета 2022 года.

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