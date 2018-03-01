Руководство ПСЖ вступило в конфликт с Неймаром

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Руководство ПСЖ вступило в конфликт с НеймаромРуководство французского ПСЖ вступило в конфликт с ведущим форвардом своей команды Неймаром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что клубу не понравилось то, что 26-летний нападающий напрочь исключил возможность своего участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", предпочитая полностью восстановиться перед Чемпионатом Мира в России. По мнению руководства парижан, бразилец должен ставить интересы клуба выше сборной, так как именно здесь он получает заработную плату в размере 40 миллионов евро в год.

Напомним, Неймар пропустит больше, чем ожидалось. | soccernews.ru

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