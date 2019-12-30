Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
Руководство "РБ Лейпциг" считает, что форвард команды Тимо Вернере может покинуть клуб. Об этом сообщает Bulinews.
"Я знаю, что Вернер благодарен нашему клубу. Ему здесь хорошо. Думаю, агент тоже доволен доволен его положением. Тимо понимает, что остаться играть в клубе под руководством Нагельсмана - хорошая идея. Но он и понимает, что всё ещё может сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в большой клуб", - сказал председатель совета директоров.
Вернер выступает в немецком клубе с 2016 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 75 миллионов евро.
А еще: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"
-
Карпин рассказал о состоянии Мамаева
-
Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда
-
Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"
-
Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
-
Куртуа поделился мнением о об экс-голкипере "Реала" Навасе
-
Черчесов продолжит работу по контракту
-
СМИ: Анри может возглавить "Барселону"
-
Мамаев рассказал о своем пребывании в "Ростове"
-
Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"
-
1
"Манчестер Юнайтед" переключился с Холанда на Дембеле из "Лиона"
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом
-
Глушаков подвел итоги 2019 года
-
"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
-
Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"
-
Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
-
Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
1
Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12