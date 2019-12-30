Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера

Руководство "РБ Лейпциг" считает, что форвард команды Тимо Вернере может покинуть клуб. Об этом сообщает Bulinews.



"Я знаю, что Вернер благодарен нашему клубу. Ему здесь хорошо. Думаю, агент тоже доволен доволен его положением. Тимо понимает, что остаться играть в клубе под руководством Нагельсмана - хорошая идея. Но он и понимает, что всё ещё может сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в большой клуб", - сказал председатель совета директоров.

Вернер выступает в немецком клубе с 2016 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 75 миллионов евро.

А еще: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru