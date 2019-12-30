Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера

Теги тимо вернеррб лейпцигюлиан нагельсманн

Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера

Руководство "РБ Лейпциг" считает, что форвард команды Тимо Вернере может покинуть клуб. Об этом сообщает Bulinews.

"Я знаю, что Вернер благодарен нашему клубу. Ему здесь хорошо. Думаю, агент тоже доволен доволен его положением. Тимо понимает, что остаться играть в клубе под руководством Нагельсмана - хорошая идея. Но он и понимает, что всё ещё может сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в большой клуб", - сказал председатель совета директоров.

Вернер выступает в немецком клубе с 2016 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 75 миллионов евро.

А еще: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов продолжит работу по контракту

Черчесов продолжит работу по контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов