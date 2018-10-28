Руководство "Реала" было готово уволить Лопетеги еще на прошлой неделе

Руководство мадридского "Реала" было готово уволить своего главного тренера Хулена Лопетеги еще на прошлой неделе после поражения от "Леванте".

Как информирует L’Équipe, "сливочные" уже даже предложили наставнику дубля Сантьяго Солари возглавить первую команду на временной основе. Однако отказаться от расставания с 52-летним специалистом королевский клуб вынудило то обстоятельство, что приблизиться к достижению договоренности о сотрудничестве с новым главным тренером ему так и не удалось.

Напомним, Конте назвал "Реалу" свои трансферные требования. | soccernews.ru