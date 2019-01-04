Руководство "Реала" недовольно действиями футболистов и тренера в игре против "Вильярреала"

Теги реал мадридсантьяго солари

Руководство "Реала" недовольно действиями футболистов и тренера в игре против "Вильярреала"

"Реал" вчера в матче Примеры сыграл вничью с "Вильярреалом" (2:2).

Как сообщает Marca, этот результат разочаровал руководство "сливочных". После игры боссы клуба раскритиковали действия нескольких футболистов команды и наставника Сантьяго Солари.

В частности, руководству не понравилось, что в конце встречи "Реал" играл на удержание счета.

После 17 туров "Реал" идет на 4-м месте и от лидирующей "Барселоны" его отделяет 7 очков.

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