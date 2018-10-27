Руководство "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Руководство мадридского "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену ключевому полузащитнику своей команды Луке Модричу.

Так, согласно сведениям Football Espana, главной альтернативой хорвату на "Сантьяго Бернабеу" стал хавбек лондонского "Челси" Н'Голо Канте. В королевском клубе остались впечатлены игрой 27-летнего француза, поэтому готовы предпринять попытки его подписать, если их стан покинет один из лидеров середины поля.

В текущем сезоне Канте забил 1 гол в 12 играх за "Челси". Его контракт с "аристократами" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Рамос одобрил приход в "Реал" Конте. | soccernews.ru