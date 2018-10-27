Руководство "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену Модричу
Руководство мадридского "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену ключевому полузащитнику своей команды Луке Модричу.
Так, согласно сведениям Football Espana, главной альтернативой хорвату на "Сантьяго Бернабеу" стал хавбек лондонского "Челси" Н'Голо Канте. В королевском клубе остались впечатлены игрой 27-летнего француза, поэтому готовы предпринять попытки его подписать, если их стан покинет один из лидеров середины поля.
В текущем сезоне Канте забил 1 гол в 12 играх за "Челси". Его контракт с "аристократами" рассчитан до лета 2021-го года.
Напомним, Рамос одобрил приход в "Реал" Конте. | soccernews.ru
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