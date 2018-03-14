Руководство "Реала" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Неймара

Теги неймарпсжреал мадрид

Руководство "Реала" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер НеймараБлижайшим летом форвард французского ПСЖ Неймар станет главной трансферной целью для мадридского "Реала", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, руководство королевского клуба уже даже определило, что на будущий возможный трансфер 26-летнего нападающего парижан будет выделено 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" может потратить 55 миллионов евро на защитника из АПЛ. | soccernews.ru

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