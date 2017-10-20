Руководство "Реала" признало ошибку с отказом в продаже Бэйла в летнее трансферное окно

В мадридском "Реале" растут опасения относительно способности вингера команды Гарета Бэйла выйти на свой привычный уровень игры.

В частности, как информирует Diario Gol, в руководстве королевского клуба все больше высказывается мнение о том, что летом была допущена ошибка, когда "сливочные" отклонили достаточно привлекательное предложение английского "Манчестер Юнайтед" по валлийцу.

Напомним, Бэйл не намерен возвращаться в "Тоттенхэм" в обмен на Кейна. | soccernews.ru