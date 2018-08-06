Руководство "Реала" рассматривает вариант с приобретением Погба

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погба

Руководство "Реала" рассматривает вариант с приобретением ПогбаРуководство мадридского "Реала" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям Football Espana, королевский клуб внимательно следит за ситуацией с будущим 25-летнего хавбека "красных дьяволов". В стане "сливочных" не исключается вариант, при котором ими будут предприняты попытки подписать француза.

Напомним,  Перес определился с альтернативой Куртуа. | soccernews.ru

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