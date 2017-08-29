Руководство "Реала" задумывается о продаже Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйлфлорентино пересзинедин зиданмарко асенсио

Руководство "Реала" задумывается о продаже БэйлаРуководство мадридского "Реала" задумывается о продаже ведущего вингера своей команды Гарета Бэйла, информирует La Vanguardia.

По сведениям источника, к президенту "сливочных" Флорентино Пересу уже обращались некоторые члены правления королевского клуба с предложением расстаться с валлийцем. Учитывая то, что футболист никак не может набрать свою лучшую форму, отбирая при этом игровое время у прогрессирующего Марко Асенсио, босс "Реала" вполне может пойти на продажу Бэйла. Однако против расставания с игроком выступает главный тренер чемпиона Испании Зинедин Зидан.

Напомним, Ковачич выразил желание покинуть "Реал"| soccernews.ru

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