Руководство "Реала" задумывается о продаже Бэйла

Руководство мадридского "Реала" задумывается о продаже ведущего вингера своей команды Гарета Бэйла, информирует La Vanguardia.

По сведениям источника, к президенту "сливочных" Флорентино Пересу уже обращались некоторые члены правления королевского клуба с предложением расстаться с валлийцем. Учитывая то, что футболист никак не может набрать свою лучшую форму, отбирая при этом игровое время у прогрессирующего Марко Асенсио, босс "Реала" вполне может пойти на продажу Бэйла. Однако против расставания с игроком выступает главный тренер чемпиона Испании Зинедин Зидан.