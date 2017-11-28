Руководство "Реала" заплатило каждому игроку по одному миллиону евро в качестве премии за прошлый сезон



Футболисты и тренеры "Реала" получили премии за выступление команды в прошлом сезоне, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство клуба выплатило каждый игрок и наставник получил по одному миллиону евро после вычета налогов.

Напомним, что "Реал" стал чемпионом Испании и победителем Лиги Чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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