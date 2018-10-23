Руководство "Реала" желает видеть следующим наставником своей команды Моуринью

Руководство мадридского "Реала" желает видеть следующим наставником своей команды главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, согласно информации El Chiringuito, правление "сливочных" рассчитывает на то, что уже в ближайшее время "красные дьяволы" могут расстаться с португальским специалистом, что откроет путь к переговорам с ним по его возвращению на "Сантьяго Бернабеу".

Моуринью уже возглавлял "Реал" в период с 2010-го по 2013-й годы. За время пребывания в королевском клубе он с командой выиграл Ла Лигу, Копа дель Рей и Суперкубок Испании.

Напомним, "Реал" может уволить Лопетеги уже после игры с "Викторией". | soccernews.ru