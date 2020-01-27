Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ

Теги рплрфсалександр дюковсергей прядкин

Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ

История с аннулированием результатов выборов президента РПЛ получает продолжение.

Сообщается, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков хотел, чтобы в голосовании принял участие один из его подчинённых Максим Митрофанов, который с 2019 года занимается развитием футбола в регионах.

Впрочем, Митрофанов не пользуется поддержкой среди клубов, поэтому его кандидатуру решили не выдвигать. Тем не менее, идёт поиск независимого кандидата, который сможет стать сильным конкурентом для действующего руководителя РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, что все клубы лиги единогласно переизбрали Прядкина на новый пятилетний срок, однако в РФС считают, что голосование проводилось с нарушениями регламента.

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