Руководство "Ромы" определилось с продажной ценой клуба

Президент "Ромы" Джеймс Палотта может продать клуб, сообщает Il Messaggero.

По сведениям издания, американский владелец установил цену на итальянский клуб в размере 800 миллионов евро. Заинтересованность в приобретении клуба являются американская компания The Friedkin Group, фонд Mayhoola for Investments, который принадлежит владельцам ПСЖ, Mubadala Development Company из ОАЭ, а также фонд благосостояния Adia, принадлежащий эмирату Абу-Даби.

По некоторым данным, фаворитом в борьбе за римский клуб является The Friedkin Group.

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