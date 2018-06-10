Руководство "Рубина" назвало цели на следующий сезон



Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев заявил, что казанский "Рубин" будет стремиться попасть в еврокубки.

"Мы привыкли, что Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год. И хотя сложнейшее положение финансовое, мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше, возможно.

Задача клуба – занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах", – приводят слова Гусева российские СМИ.

В минувшем сезоне "Рубин" занял десятое место в Премьер-лиге.

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