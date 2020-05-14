Руководство "Рубина" выступает за доигровку РПЛ

Руководство "Рубина" выступает за доигровку чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Ранее сообщалось, что "Рубин" выступает против возобновления сезона.

"Мы заинтересованы в том, чтобы чемпионат России был доигран.

Надеемся, что вскоре футбол в нашей стране все-таки вернется, и болельщики смогут снова переживать и поддерживать свои команды в соревновательном режиме", - сообщили в пресс-службе клуба.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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