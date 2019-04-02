Руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период

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Руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период

Руководство Серии А отменили провождение матчей в рождественское время в формате британского боксинг-дэй. Об этом информирует Corriere della Sera.

В Италии заявили, что проводить матчи в январе - провальный эксперимент. Проблемой стало то, что из-за этого образовывалась двухнедельная пауза. 

Сезон-2019/20 начинается 25 августа и заканчивается 24 мая.

На данный момент в Серии А лидером является "Ювенсус", у которого отрыв от ближайшего преследователя - в 11 очков

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