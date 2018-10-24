Руководство СИЗО не разрешило Мамаеву иметь часы в камере

Теги краснодарпавел мамаев

Руководство СИЗО не разрешило Мамаеву иметь часы в камере

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву не разрешили иметь часы в камере. 

"Павел Мамаев просил разрешить ему в камере хоть какие-то часы, но это не предусмотрено правилами, поэтому в часах ему отказали", - приводят слова Мельникова российские СМИ.

Напомним, что Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин помещены под арест в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря из-за избиения трех человек.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев получили возможность тренироваться. | http://soccernews.ru

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