Руководство СИЗО не разрешило Мамаеву иметь часы в камере

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву не разрешили иметь часы в камере.

"Павел Мамаев просил разрешить ему в камере хоть какие-то часы, но это не предусмотрено правилами, поэтому в часах ему отказали", - приводят слова Мельникова российские СМИ.

Напомним, что Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин помещены под арест в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря из-за избиения трех человек.

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