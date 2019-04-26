Руководство "Спартака" может быть отправлено в отставку в ближайшие дни

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов могут быть отправлены в отставку до конца недели.

"Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут "Спартак". Измайлова слухи отправляют в "Монако". Про судьбу Родионова не говорят ничего", - написал журналист Илья Казаков в своем твиттере.

Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

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