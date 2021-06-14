Руководство "Спартака" назвало главную цель в следующем сезоне

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Руководство "Спартака" назвало главную цель в следующем сезоне
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что задачей московского клуба в следующем сезоне является попадание в топ-2 в Российской Премьер-Лиге, а также выход в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Главное - стабильная и конкурентоспособная команда, которая будет показывать себя и в России, и за рубежом. А титулы - это уже следствие. Каждый сотрудник должен вкладываться в достижение общего результата. Цели? Выход в группу ЛЧ в этом сезоне и закончить следующий сезон не ниже второго места в РПЛ", - приводит слова Мележикова "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на втором месте в чемпионате России и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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