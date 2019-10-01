Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера

Теги спартак москвадоменико тедеско

Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера

Новым главным тренером "Спартака" станет Доменико Тедеско, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство московского клуба одобрило кандидатуру немецко-итальянского специалиста. Тедеско подпишет контракт с "красно-белыми" до лета 2022 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что Тедеско будет назначен главным тренером "Спартака" во время паузы на игры сборных. Он заменит Олега Кононова, который был отправлен в отставку.

Напомним, что после 11 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.

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