Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера

Новым главным тренером "Спартака" станет Доменико Тедеско, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство московского клуба одобрило кандидатуру немецко-итальянского специалиста. Тедеско подпишет контракт с "красно-белыми" до лета 2022 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что Тедеско будет назначен главным тренером "Спартака" во время паузы на игры сборных. Он заменит Олега Кононова, который был отправлен в отставку.

Напомним, что после 11 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.

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