Руководство "Спартака" посетило тренировку команды

Сегодня, 3 февраля, на тренировке московского "Спартака" побывали руководители клуба Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов и Томас Цорн.

Красно-белые на данный момент тренируются на сборе в Катаре.После разминки игроки поделились на две группы и отрабатывали взаимодействия на ограниченном участке поля.

5 февраля "Спартак" сыграет с "Локомотивом" в рамках катарского турнира.

А еще: Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"| http://soccernews.ru