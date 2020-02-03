Руководство "Спартака" посетило тренировку команды

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Руководство "Спартака" посетило тренировку командыСегодня, 3 февраля, на тренировке московского "Спартака" побывали руководители клуба Леонид ФедунАндрей ФедунСергей Михайлов и Томас Цорн

Красно-белые на данный момент тренируются на сборе в Катаре.После разминки игроки поделились на две группы и отрабатывали взаимодействия на ограниченном участке поля.

5 февраля "Спартак" сыграет с "Локомотивом" в рамках катарского турнира.

А еще: Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"| http://soccernews.ru
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