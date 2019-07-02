Руководство "Спартака" прокомментировало продажу Зе Луиша в "Порту"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о предстоящем переходе кабовердийского нападающего Зе Луиша в "Порту".
"Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается "Спартака", то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у "Браги". Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для "Спартака", так и для Российской Премьер-Лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового Fair-Play. При этом нам не нужно искать замену игроку – считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам еще нужно усилиться к старту сезона", - приводит слова Цорна официальный сайт московского клуба.
Напомним, что "Порту" заплатит за 28-летнего форварда 8,5 миллионов евро. Зе Луиш подпишет с португальским клубом контракт до лета 2023 года. Зарплата форварда составит 1,5 миллиона евро в год.
Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из португальской "Браги" за 6,5 миллионов евро. Всего за российский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20