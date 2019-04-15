Руководство "Спартака" провело серьезный телефонный разговор с Кононовым

Руководство "Спартака" связалось по телефону с главным тренером Олегом Кононовым и провело серьезный разговор со специалистом. Об этом сообщает Sport24.ru.

Причиной звонка стало поражение красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Команда проигрывает второй матч подряд на этой неделе.

"Спартак" располагается на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 баллов.

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