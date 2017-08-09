Руководство "Спартака" рассказало, кого Каррера хотел приобрести текущим летом

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Руководство "Спартака" рассказало, кого Каррера хотел приобрести текущим летомЗаместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, кого главный тренер команды Массимо Каррера хотел приобрести текущим летом.

"Еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления. Эти позиции были названы... Сами фамилии Каррера стал называть несколько позже. Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер...

Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в "Спартак". Но в последний момент Каррера передумал", - цитирует Измайлова чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" интересуется Ругани и Ачерби. | soccernews.ru

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