Руководство Тамбовской области назвало причину отказа закрыть долги "Тамбова"

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал об отношении к долгам "Тамбова".

"Клуб сам решает, какое у него будет будущее. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта. Область законодательно не в состоянии помочь перекрывать долги клуба. За прошлый сезон клуб получил от области все деньги. Этот бюджет разработал сам клуб. Но теперь у них необоснованные долги. Организация, у которой есть долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба", - приводит слова чиновника "СЭ".