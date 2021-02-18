Руководство Тамбовской области назвало причину отказа закрыть долги "Тамбова"
Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал об отношении к долгам "Тамбова".
"Клуб сам решает, какое у него будет будущее. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта. Область законодательно не в состоянии помочь перекрывать долги клуба. За прошлый сезон клуб получил от области все деньги. Этот бюджет разработал сам клуб. Но теперь у них необоснованные долги. Организация, у которой есть долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба", - приводит слова чиновника "СЭ".
Напомним, Сегодня, 18 февраля, сообщалось, что "Тамбов" может сняться с РПЛ и Кубка России по футболу.
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|Вест Хэм Юнайтед
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