Руководство Тамбовской области назвало причину отказа закрыть долги "Тамбова"

Теги тамбов

Руководство Тамбовской области назвало причину отказа закрыть долги "Тамбова"Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал об отношении к долгам "Тамбова".

"Клуб сам решает, какое у него будет будущее. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта. Область законодательно не в состоянии помочь перекрывать долги клуба. За прошлый сезон клуб получил от области все деньги. Этот бюджет разработал сам клуб. Но теперь у них необоснованные долги. Организация, у которой есть долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба", - приводит слова чиновника "СЭ".

Напомним, Сегодня, 18 февраля, сообщалось, что "Тамбов" может сняться с РПЛ и Кубка России по футболу.

Читать также: Тренер "Тамбова" отреагировал на информацию о снятии команды с РПЛ и Кубка России | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон

"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов