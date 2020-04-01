Руководство "Тоттенхэма" уверено, что сохранит Харри Кейна
"Тоттенхэм" не хочет отпускать нападающего Харри Кейна этим летом. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, лондонский клуб отпустит футболиста при условии, если за него заплатят около 230 миллионов евро. Руководство "шпор" уверено, что этим летом ни один клуб не предложит данную сумму из-за пандемии коронавируса.
Ранее сам футболист заявлял, что покинет клуб, если не увидит прогресса в развитии команды.
Напомним, на данный момент футболист восстанавливается после травмы бедра. Он не выходил на поле с начала января.
Не пропустите: Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории| http://soccernews.ru
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