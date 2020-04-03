Руководство, тренеры и футболисты "Баварии" отказались от 1/5 своей зарплаты

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Руководство, тренеры и футболисты "Баварии" отказались от 1/5 своей зарплаты

Члены правления и наблюдательного совета, а также тренеры и футболисты первой команды "Баварии" согласились на снижение зарплаты.

Сообщается, что их оклады будут урезаны на 20 процентов. Причина - вынужденная пауза в сезоне из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас солидарность важна, как никогда. Мы демонстрируем, что нам небезразлично происходящее с другими сотрудниками. Их поддержка - это наш приоритет. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье", - прокомментировал вышеуказанное решение будущий руководитель клуба Оливер Кан.

"Бавария" по итогам 25 туров лидирует в Бундеслиге. Турнир приостановлен до 30 апреля.

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