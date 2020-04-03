Руководство, тренеры и футболисты "Баварии" отказались от 1/5 своей зарплаты
Члены правления и наблюдательного совета, а также тренеры и футболисты первой команды "Баварии" согласились на снижение зарплаты.
Сообщается, что их оклады будут урезаны на 20 процентов. Причина - вынужденная пауза в сезоне из-за пандемии коронавируса.
"Сейчас солидарность важна, как никогда. Мы демонстрируем, что нам небезразлично происходящее с другими сотрудниками. Их поддержка - это наш приоритет. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье", - прокомментировал вышеуказанное решение будущий руководитель клуба Оливер Кан.
"Бавария" по итогам 25 туров лидирует в Бундеслиге. Турнир приостановлен до 30 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16