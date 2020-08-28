Руководство "Уфы" отреагировало на жалобы Евсеева о кадровых проблемах команды

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Руководство "Уфы" отреагировало на жалобы Евсеева о кадровых проблемах команды

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал вчерашнее заявление наставника команды Вадима Евсеева о дефиците игроков в составе.

"Евсеев, безусловно, прав. Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона, когда наши люди были измотаны, было много выбывших из строя. Сейчас мы находимся, мягко говоря, в не очень хороших кондициях. Конечно, если бы скамейка была подлиннее, Вадиму Валентиновичу было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять о новых подписаниях", - сказал Мурзагулов.

"Уфа" набрала 4 очка в стартовых 5 турах РПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Клуб этим летом уже заработал на продаже футболистов 7 миллионов евро, а потратил пока только 970 тысяч.

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