Руководство "Вест Хэма" поставило ультиматум Биличу

Теги вест хэм юнайтедславен билич

Руководство "Вест Хэма" поставило ультиматум Биличу

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич провёл встречу с руководством лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, боссы "молотобойцев" поставили ультиматум хорватскому специалисту, под руководством которого команда провалила старт сезона.

Отмечается, что клуб дал Биличу четыре матча на исправление ситуации.

Не пропустите: "Вест Хэм" может уволить Билича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов