Руководство "Вест Хэма" поставило ультиматум Биличу

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич провёл встречу с руководством лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, боссы "молотобойцев" поставили ультиматум хорватскому специалисту, под руководством которого команда провалила старт сезона.

Отмечается, что клуб дал Биличу четыре матча на исправление ситуации.

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