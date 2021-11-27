Руководство "Ювентуса" находится под следствием: подробности

Финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире "Ювентуса", сообщает журналист Зак Лоуи.

По информации источника, руководство туринского клуба подозревается в ложной отчётности и незаконном приросте капитала на 50 миллионов евро.

Под следствием находятся президент "старой синьоры" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, ныне работающий в "Тоттенхэме".

Правоохранительные органы намерены изучить отчётную деятельность "Ювентуса" за период с 2018 по 2021 год.

Какое наказание грозит фигурантам дела, пока неизвестно.

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