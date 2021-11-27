Руководство "Ювентуса" находится под следствием: подробности
Финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире "Ювентуса", сообщает журналист Зак Лоуи.
По информации источника, руководство туринского клуба подозревается в ложной отчётности и незаконном приросте капитала на 50 миллионов евро.
Под следствием находятся президент "старой синьоры" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, ныне работающий в "Тоттенхэме".
Правоохранительные органы намерены изучить отчётную деятельность "Ювентуса" за период с 2018 по 2021 год.
Какое наказание грозит фигурантам дела, пока неизвестно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17