Руководство "Ювентуса" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбаювентус

Руководство "Ювентуса" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер ПогбаРуководство туринского "Ювентуса" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, согласно информации Tuttosport, "старая синьора" не намерена тратить на подписание 25-летнего хавбека "красных дьяволов" сумасшедшую сумму. Поэтому клуб на приобретение француза предоставит не более 70-ти миллионов евро.

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 11 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Кьеллини рассказал о связи между "Ювентусом" и Погба. | soccernews.ru

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