Руководство "Ювентуса" приняло важное решение о будущем Пирло
Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло будет уволен по окончании сезона, сообщает Sky Italia.
По сведениям источника, руководство туринского клуба решило дать тренеру возможность доработать сезон, но летом команду возглавит другой специалист.
В настоящее время "Ювентус" ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. За три тура до завершения сезона туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Кроме того, "Ювентус" дошел до финала Кбка Италии, где сыграет с "Аталантой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17