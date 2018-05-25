Руководство "Ювентуса" выделит рекордную для клуба сумму на новые трансферы
Руководство туринского "Ювентуса" ближайшим летом выделит рекордную для клуба сумму на новые трансферы.
Так, по сведениям Corriere dello Sport, на усиление состава своей команды в текущее межсезонье главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри сможет потратить 230 миллионов евро. Эти средства пойдут на подписание голкипера Маттиа Перина ("Дженоа"), защитников Маттео Дармиана ("Манчестер Юнайтед") и Хосе Марии Хименеса ("Атлетико"), полузащитников Эмре Джана ("Ливерпуль") и Матео Ковачича ("Реал"), вингера Дугласа Косты ("Бавария") и форварда Альваро Мораты ("Челси").
Напомним, Видаль хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21