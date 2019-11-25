Руководство "Зенита" отреагировало на оскорбления Дзюбы во время матча "Урал" - "Спартак"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о поведении фанатов "Спартака", оскорблявших форварда "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбу во время гостевого матча 17-го тура РПЛ против "Урала" (0:0).

"Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артёму крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идёт", - сказал Медведев.

Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент - первый произошёл на матче квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Дзюба является воспитанником "Спартака", в 2015 году он со скандалом ушёл в "Зенит".

Не пропустите: Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином". | http://soccernews.ru