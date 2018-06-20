Руководство "Зенита" озвучило задачи команды на следующий сезон

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков озвучил задачи своей команды на сезон 2018/19.

"Задача перед "Зенитом" одна - победа в чемпионате, другой быть не может" - сказал Дюков.

Напомним, что прошлый сезон "Зенит" завершил на пятом месте и теперь сыграет в Лиге Европы.

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