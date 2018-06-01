Руководство "Зенита" согласно вернуть Денисова

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе Игоря Денисова в "Зенит".

"Еще в 2017 году, когда в команду пришел Сергей Фурсенко, была поднята тема о возвращении Денисова. Сейчас, после окончания сезона, снова сообщалось, что такой разговор может возникнуть. Насколько мне известно, Сергей Семак хотел бы вернуть Денисова в "Зенит" и постарается приложить к этому все усилия.

Есть одобрение и высшего руководства "Зенита", дабы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли "Локомотив" отпустить своего капитана и лидера команды" - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

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