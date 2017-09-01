Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия

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Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия

Бывший кандидат в президенты "Барселоны" Аугусти Бенедито хочет выдвинуть вотум недоверия нынешнему руководителю каталонского клуба Жозепу Бартомеу и его команде.

Как сообщает Sport.es, в пятницу, 1 сентября, Бенедито побывал в офисе "сине-гранатовых" и получил необходимые документы. Теперь ему предстоит собрать 16 тысяч подписей.

"Бартомеу должен уйти в отставку. У него всё вышло из-под контроля. Сейчас в клубе серьёзный управленческий кризис. Я думаю, нас готовы поддержать, по меньшей мере, 40-50 тысяч членов клуба" - сказал Бенедито.

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