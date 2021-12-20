Руководству "Барселоны" разрешили взять заем для реконструкции "Камп Ноу"

Фото твиттер Laura Roca

"Барселона" сообщила о результатах референдума, в ходе которого сосьос клуба должны были одобрить или отклонить проект финансирования реконструкции домашнего стадиона "Камп Ноу".

87,8 процента проголосовавших поддержали инициативу взять заем для проведения работ, 10,4 процента высказались против.

Ранее сообщалось, что стоимость инфраструктурного проекта под названием "Espai Barça" оценивается в 1,5 миллиарда евро.

Ожидается, что реконструкция "Камп Ноу" начнётся уже в 2022 году, а полностью завершится в 2027 году.

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