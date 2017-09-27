Рульи: "У "Реал Сосьедада" достаточно много сильных сторон и мы постараемся проявить их"

Вратарь "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи прокомментировал предстоящий поединок с "Зенитом" в рамках Лиги Европы.

"В Аргентине я играл против Дриусси, Паредеса, Мамманы и Краневиттера. Мы хорошо знакомы, пересекались с ними в молодежной сборной. У нас сильные соперники. Наш стиль игры правильный. Да, мы делаем ошибки, но стараемся исправить их. У "Реал Сосьедада" достаточно много сильных сторон и мы постараемся проявить их завтра. Да, мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблемы" - приводят слова Рульи российские СМИ.

Читайте также: Дриусси: "В "Реале Сосьедад" играют быстрые футболисты". | http://soccernews.ru