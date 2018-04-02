Руммениге прокомментировал слухи о возможном выкупе Хамеса

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге рассказал о будущем Хамеса Родригеса.

"Очевидно, это было хорошее подписание. Но мы никуда не торопимся. Есть четкие условия арендного договора, и мы намерены их выполнять" - приводит слова Руммениге Goal.com.

Напомним, что Хамес выступает за "Баварию" на правах двухгодичной аренды.

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