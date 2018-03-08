Румменигге: "Английские клубы пытаются переманить талантов даже в возрасте 10-12 лет"

Теги бавария мюнхен

Румменигге: "Английские клубы пытаются переманить талантов даже в возрасте 10-12 лет"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что английские клубы стали вести себя слишком агрессивно при подписании юных игроков.

"Английские клубы пытаются переманить талантов даже в возрасте 10-12 лет. Они ведут переговоры с их родителями, предлагая большие деньги. Это очень беспокоит меня. Мы соперничаем с ними, но не готовы на абсолютно любые траты. Наши скауты также стали более агрессивны в работе. Мы готовы тратить больше денег на селекцию, чем раньше. Но наступит ли момент, чтобы остановиться, даже если весь мир ищет нового Месси?" - приводит слова Румменигге ESPN US.

Не пропустите: Тьяго Алькантара: "Не говорю "Вау", когда вижу игру "Сити". Говорю "Вау", когда наблюдаю за Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов