Румменигге: "Английские клубы пытаются переманить талантов даже в возрасте 10-12 лет"



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что английские клубы стали вести себя слишком агрессивно при подписании юных игроков.

"Английские клубы пытаются переманить талантов даже в возрасте 10-12 лет. Они ведут переговоры с их родителями, предлагая большие деньги. Это очень беспокоит меня. Мы соперничаем с ними, но не готовы на абсолютно любые траты. Наши скауты также стали более агрессивны в работе. Мы готовы тратить больше денег на селекцию, чем раньше. Но наступит ли момент, чтобы остановиться, даже если весь мир ищет нового Месси?" - приводит слова Румменигге ESPN US.

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