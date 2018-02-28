Румменигге: "Бавария" пока не приняла решение о выкупе трансфера Хамеса"



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб еще не определился с будущим в клубе полузащитника Хамеса Родригеса, который арендован у "Реала".

"Переход Хамеса был идеей Анчелотти. Я думаю, что это была очень удачная сделка. Он является важным игроком нашей команды, обладает прекрасной техникой и фантастическим ударом. Мы арендовали его на два года, а затем можем выкупить за 42 миллиона евро. Это большая сумма, но сейчас на рынке происходят совершенно сумасшедшие трансферы. Когда придет время, мы примем решение о выкупе трансфера Хамеса. Но это будет в 2019 году", - приводит слова Румменигге Goal.

В этом сезоне 26-летний Родригес провел за "Баварию" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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