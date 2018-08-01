Румменигге: "Для ухода Левандовски дверь закрыта"
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз разъяснил позицию клуба по будущему ведущего бомбардира своей команды Роберта Левандовски.
"Левандовски? Мы полностью удовлетворены им и для нас дверь закрыта в этом вопросе. На его позиции играет очень мало игроков, которых можно сравнить с ним, поэтому мы не заинтересованы в его продаже", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.
Напомним, ранее о будущем Левандовски высказался Ковач. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Шальке
|34
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|Хоффенхайм
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|Боруссия Дортмунд
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|Байер Леверкузен
|34
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|РБ Лейпциг
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|Штутгарт
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|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22