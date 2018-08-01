Румменигге: "Для ухода Левандовски дверь закрыта"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскикарл-хайнц румменигге

Румменигге: "Для ухода Левандовски дверь закрыта"Председатель правления мюнхенской "БаварииКарл-Хайнц Румменигге в очередной раз разъяснил позицию клуба по будущему ведущего бомбардира своей команды Роберта Левандовски.

"Левандовски? Мы полностью удовлетворены им и для нас дверь закрыта в этом вопросе. На его позиции играет очень мало игроков, которых можно сравнить с ним, поэтому мы не заинтересованы в его продаже", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, ранее о будущем Левандовски высказался Ковач. | soccernews.ru

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